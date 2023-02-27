МИД анонсировал ответ на санкции США и Канады

Москва готовит ответные меры на санкции США и Канады, которые будут иметь более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву, сообщили в МИД России.



— Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву, — приводит RT слова представителя министерства Марии Захаровой.

По ее словам, в условиях предельно агрессивных действий Запада во главе с США российские контрсанкции будут выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

25 февраля Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии заявили, что, учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию.



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Маргарита Головатенко