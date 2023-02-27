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МИД анонсировал ответ на санкции США и Канады

18:53, 27.02.2023
МИД анонсировал ответ на санкции США и Канады
Фото: pixabay.com

Москва готовит ответные меры на санкции США и Канады, которые будут иметь более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву, сообщили в МИД России.

— Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву, — приводит RT слова представителя министерства Марии Захаровой.

По ее словам, в условиях предельно агрессивных действий Запада во главе с США российские контрсанкции будут выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

25 февраля Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии заявили, что, учитывая 10-й пакет санкций, под санкциями оказалась почти половина экспорта ЕС в Россию.

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Маргарита Головатенко
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