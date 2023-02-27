В Татарстане на капремонт 107 медучреждений потратят 186 млн рублей

В Татарстане капитально отремонтируют 107 медицинских учреждений за 186 миллионов рублей. Как выяснило «Реальное время», речь идет о больницах из разных районов республики.

Больше всего денег власти Татарстана потратят на капремонт ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» и ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница». В обоих случаях на капремонт выделили по 10 млн рублей. В большинстве случаев на ремонт каждого медучреждения выделят порядка одного миллиона рублей.



Подрядчик должен выполнить все работы до 30 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что в рамках федеральных и республиканских средств в Татарстане будут отремонтированы 147 медицинских учреждений. Планируется провести ремонт в 29 больницах и стационарах. Также приведут в порядок 118 объектов первичного медицинского звена. На эти цели будет выделено 3,6 млрд рублей.



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Айрат Назипов