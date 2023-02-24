В этом году в Татарстане отремонтируют 147 медицинских учреждений

В рамках федеральных и республиканских средств в Татарстане будут отремонтированы 147 медицинских учреждений. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, планируется провести ремонт в 29 больницах и стационарах. Также приведут в порядок 118 объектов первичного медицинского звена. На эти цели будет выделено 3,6 млрд рублей.

На сегодняшний день работы ведутся на 4 объектах стационарных учреждений. Они готовы на 21%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля «Реальное время» писало, что в зданиях медицинских учреждений Казани планируется провести капитальный ремонт. Сумма контракта составляет более 380 миллионов рублей.

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Айрат Назипов