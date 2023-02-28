В России стартовал прием заказов на Sony PlayStation VR2
В России начали принимать предварительные заказы на гарнитуру виртуальной реальности Sony PlayStation VR2. Об этом сообщает iXBT.com.
PS VR2 обеспечивает разрешение 4K HDR и угол обзора 110°. Разрешение экранов OLED составляет 2000 х 2040 пикселей каждый и поддерживают кадровую частоту 90 и 120 Гц.
22 февраля сообщалось, что компания Capcom разработает специальный VR-режим для ремейка игры Resident Evil 4. Эксперты также рассказали, что режим виртуальной реальности станет доступен в виде бесплатного обновления для тех пользователей, у которых есть PlayStation VR2.
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