В Зеленодольске стартует программа самообложения

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Жители Зеленодольска приняли решение об участии в республиканской программе самообложения граждан. Инициативу поддержал мэр города Михаил Афанасьев.

Воспользоваться возможностью софинансирования и провести работы в своем жилом секторе решили жители улицы Юннатской. Там расположены 25 домов. С каждого человека соберут по 4 тысячи рублей. При этом на каждый рубль государство добавит еще три. Как только общая сумма появится на счету, планируется начать работы.

— Недавно поменяли на своей улице канализационные сети. Решили, что водопровод тоже старый и его тоже нужно заменить. Знали, что есть программа самообложения граждан и решили узнать, подходит ли она для городских жителей. Сначала искали информацию в интернете, нашли пример в Казани. Составили обращение на имя мэра нашего города Михаила Афанасьева, и процесс был запущен, — рассказала местная жительница Любовь Подсвирова.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Программа самообложения граждан работает в Зеленодольском районе Татарстана с 2014 года. В ней активно участвуют жители сельских поселений. В 2022 году сумма средств в районе с учетом господдержки составила порядка 56,2 млн рублей.

В начале февраля «Реальное время» писало о планах ввести в Набережных Челнах самообложение горожан. Сообщалось, что местные власти хотят утвердить порядок сбора этих средств, которым будет заниматься инициативная группа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов