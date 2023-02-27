За сутки в России зафиксировали 9 580 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За минувшие сутки в России выявили 9 580 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 786 человек. Всего в стране зарегистрировано 22 262 717 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Согласно данным на 27 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 250 человек, всего выздоровевших — 21 600 487 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 30 россиян, всего от инфекции скончались 396 065 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 27 февраля.

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Айрат Назипов