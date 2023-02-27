Айдар Абдулхаков вновь призвал утвердить программу капремонта инфраструктуры электротранспорта Казани
Гендиректор казанского МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков вновь призвал властей столицы Татарстана утвердить программу капремонта инфраструктуры троллейбусов и трамваев. Предложение он озвучил на XXI сессии Казгордумы IV созыва.
— Для обеспечения безопасности, скорости и комфорта перевозок жителей и гостей нашего города назрела необходимость принятия программы капительного ремонта инфраструктуры городского наземного электрического транспорта. Общая сумма требуемый вложений — около 4,4 миллиарда рублей, — заявил Айдар Абдулхаков.
Также он считает, что Казани необходима отдельная программа обновления автобусного парка. Ее финансирование потребует 4,2 миллиарда рублей.
В конце 2022 года в интервью «Реальному времени» Айдар Абдулхаков рассказывал, что электротранспорту Казани, чтобы жители не лишились возможности передвигаться на трамваях и троллейбуса, требуется порядка 4,5 млрд рублей вложений. Он уверен, что «основой и костяком общественной транспортной сети всегда будет экологичный и безопасный электрический транспорт».
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