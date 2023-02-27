Стоимость «краснобусов» Казани, требующих обновления, оценивается в 4,2 миллиарда рублей
Стоимость изношенных автобусов в столице Татарстана, которые требуется обновить, превышает 4 миллиарда рублей. Об этом на XXI сессии Казгордумы IV созыва рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
— На сегодняшний день из 732 автобусов подлежат обновлению 263 сроком эксплуатации более 11 лет на общую сумму 4,2 миллиарда рублей, — заявил он.
Айдар Абдулхаков обратил внимание, что за последнее время выросла стоимость не только самих автобусов, но и запасных частей. Автотранспортные предприятия, по его словам, в сложившейся экономической ситуации, не в состоянии своими силами обновить парк автобусов.
Об изношенности 36% автобусов Казани заявил и мэр города Ильсур Метшин. Заменить их не получилось из-за отсутствия необходимого финансирования, объяснил он
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