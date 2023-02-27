Умер политолог Глеб Павловский

Российский политолог, журналист, и политтехнолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни. Об этом «Ведомостям» сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

Отмечается, что Павловский умер сегодня, в ночь на 27 февраля. Ранее у него выявили тяжелую болезнь.

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. Бывший советский диссидент. С конца 1980-х до середины 1990-х — учредитель и главный редактор ряда политических СМИ. Основатель и президент «Фонда эффективной политики». Также он принимал участие в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов