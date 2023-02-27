«Тинькофф инвестиции» временно приостановил торговлю иностранными ценными бумагами

«Тинькофф Инвестиции» сообщил о приостановке торговли иностранными ценными бумагами, однако торги планируются восстановить уже в течение одной-трех недель. При этом рублевые бумаги, торгующиеся на Мосбирже, будут доступны стандартном режиме. Об этом брокер заявил в своем telegram-канале.

— Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами, — объяснили в «Тинькофф Инвестиции».

В пресс-службе банка добавили, что «торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в мобильном приложении». Но придется подождать около одной-трех недель.

В «Тинькофф инвестициях» подчеркнули: ценные бумаги не будут заблокированы, как в мае 2022 года, так как тогда блокировка не была вызвана введением санкций в отношении брокеров.

Фото: vk.com/tinkoffbank

Но ввиду того, что СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие Тинькофф в торгах было приостановлено. Приостановлена и маржинальная торговля иностранными ценными бумагами, их также убрали из списка ликвидных.



Обслуживание ИИС в «Тинькофф инвестиции» осуществляется в штатном режиме, вводимые меры не окажут влияния на налоговый учет и вычеты.

Также в компании сообщили, что торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключено из перечня ликвидных инструментов, однако выводы в евро будут доступны.



25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. Санкции коснулись в том числе банка «Тинькофф». Ограничения предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.



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Илина Хакимова