В Татарстане из-за ДТП погибла 4-летняя девочка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня на автодороге М-7 «Волга» произошло еще одно ДТП — на 1144-м км трассы перевернулся автомобиль KIA. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель не учел погодные и дорожные условия, наехал на ограждение, после чего выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

В результате ДТП 4-летняя пассажирка KIA от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи, еще три человека получили травмы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня в Татарстана на 5-м км автодороги Столбище — Атабаево произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После чего с автомобилем Toyota совершил столкновение автомобиль Chevrolet. Пассажирка автомобиля скончалась.

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Илина Хакимова