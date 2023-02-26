В ЦРУ заявили, что Иран не планирует создавать ядерное оружие

В США уверены, что руководство Ирана не намерено создавать ядерное оружие. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

— Мы не верим, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года, — сказал Бернс.

Такое заявление прозвучало на фоне появившейся в СМИ ранее информации о том, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране следы наличия обогащенного урана до 84% — такого количества хватит для создания ядерного оружия. Однако официальный представитель ОАЭИ назвал такие сообщения лишь «искажением фактов», добавив, что атомная энергетика Ирана направлена на «мирный» атом.

Америка неоднократно заявляла, что не допустит обладания Ираном ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о решении приостановить участие в договоре СНВ. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

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Илина Хакимова