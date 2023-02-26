В Татарстане угарным газом отравились четыре человека, двое из них — дети
В Спасском районе Татарстана в городе Болгар угарным газом отравились сразу четыре человека, двое из них — дети, прокуратура начала проверку. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Инцидент произошел сегодня ранним утром. Среди пострадавших - мужчина и женщина 1983 и 1990 г.р., и двое их несовершеннолетних детей 2017 и 2012 г.р.
После осмотра врачами все пострадавшие, кроме отказавшегося мужчины, были доставлены в Спасскую ЦРБ.
— Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования, — отметил Галиев.
На этой неделе в Атнинском районе Татарстана три человека отравились угарным газом и погибли. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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