В Татарстане угарным газом отравились четыре человека, двое из них — дети

Фото: прокуратура Татарстана

В Спасском районе Татарстана в городе Болгар угарным газом отравились сразу четыре человека, двое из них — дети, прокуратура начала проверку. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел сегодня ранним утром. Среди пострадавших - мужчина и женщина 1983 и 1990 г.р., и двое их несовершеннолетних детей 2017 и 2012 г.р.

После осмотра врачами все пострадавшие, кроме отказавшегося мужчины, были доставлены в Спасскую ЦРБ.

Фото: realnoevremya.ru

— Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования, — отметил Галиев.



На этой неделе в Атнинском районе Татарстана три человека отравились угарным газом и погибли. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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Илина Хакимова