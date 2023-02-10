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Кудерметова проиграла Самсоновой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

22:23, 10.02.2023
Кудерметова проиграла Самсоновой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
Фото: vk.com/kudermetova

Россиянка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу, уроженку Казани Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Самсонова под восьмым номером посева победила со счетом 6:3, 6:3. Кудерметова имела четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минут.

Фото: vk.com/kudermetova

8 февраля Кудерметова под четвертым номером посева вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв бельгийку Злизе Мертенс со счетом 6:1, 7:5.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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