Кудерметова проиграла Самсоновой в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
Россиянка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу, уроженку Казани Веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Самсонова под восьмым номером посева победила со счетом 6:3, 6:3. Кудерметова имела четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минут.
8 февраля Кудерметова под четвертым номером посева вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв бельгийку Злизе Мертенс со счетом 6:1, 7:5.
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