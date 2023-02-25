За сутки в Татарстане зарегистрировали 157 случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 3 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 25 февраля в Татарстане зарегистрировано 197 928 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 194 095 человек, в том числе 143 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
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