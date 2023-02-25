За сутки в России коронавирус выявили у 11 071 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 11 071 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 775 человек. Всего в стране зарегистрировано 22 243 563 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

По данным на 25 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 208 человек, всего выздоровевших — 21 581 463 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян, всего от инфекции скончались 396 004 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов