За сутки в России коронавирус выявили у 11 071 человека
За последние сутки в России выявили 11 071 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 775 человек. Всего в стране зарегистрировано 22 243 563 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
По данным на 25 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 208 человек, всего выздоровевших — 21 581 463 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян, всего от инфекции скончались 396 004 человека.
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