Аналитик назвала санкции Великобритании знаком отчаяния

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала расширение Великобританией санкций против России. Ее цитирует RT.

Санкции коснулись 92 физических и юридических лиц, а также деятельности четырех российских банков. По словам эксперта, ограничения против последних рассчитаны на то, чтобы заблокировать «любые возможности участия в международных финансовых операциях».

— Потому что такие банки могли использоваться для международных расчетов. Вопрос в том, какие риски эти банки несут при попадании в санкционные списки. Я думаю, что все российские банки были настороже. С другой стороны, какие выгоды получает Великобритания? Это уже такой шаг отчаяния. Чиновники ЕС говорят, что все санкции они уже применили, — сказала Виктория Федосова.

Фото: pixabay.com

Напомним, Великобритания ввела ограничения в отношении казанского завода «Элекон». Также в список вошли: АО «Изумруд», АО «Ломо», АО «Звезда», ООО «Завод Сокол» и другие предприятия.



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Айрат Назипов