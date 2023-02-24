60% российских путешественников в февральские праздники выбирают внутренние направления

Около 60% всех путешественников хотели провести 23 февраля в одном из регионов России или Турции. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Почти треть путешественников хотели бы отправиться в регионы России. Причем большинство из них — семьи с детьми. В Турцию направляются более 28% путешественников, но доля семей в этой категории уже сократилась вдвое.

Фото: realnoevremya.ru

Чуть меньше россиян проведут праздники в Армении — 19% путешественников, в Белоруссии — 9%, Египте — 5%, Объединенных Арабских Эмиратах — 4%. Остальные страны посещает гораздо меньшее количество туристов из России.

Казань вошла в число популярных направлений для поездок в выходной по случаю Международного женского дня. Самым востребованным направлением для отдыха в начале весны стал Сочи — на него приходится порядка 10% заказов.

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Елизавета Пуншева