Прокуратура Татарстана проверит информацию о падении ребенка в коллектор в Тукаевском районе
Прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку информации о падении ребенка в открытый коллектор. Об этом сообщил сегодня старший помощник прокурора Руслан Галиев.
Инцидент произошел сегодня примерно в 12.00 в СНТ «Солнечное», недалеко от села Старые Ерыклы. Во время прогулки 8-летний мальчик упал в открытый бетонный колодец, в результате чего получил травмы.
Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры реагирования в отношении собственника объекта.
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