С начала года в Минэкологии Татарстана поступило 192 жалобы по поводу качества атмосферного воздуха

Министерство экологии республики приняло 336 жалоб татарстанцев с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что больше всего жителей республики волновал вопрос качества атмосферного воздуха. По этому вопросу обратились 192 человека. Еще 111 обращений касались вопросов несанкционированных свалок. Также татарстанцы жаловались на ненадлежащее складирование снега.

В министерстве напомнили, что о нарушениях можно сообщать по тел. (843) 267-68-67.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале этой недели инспекторы центрального территориального управления Министерства экологии Татарстана выявили снежную свалку в Советском районе Казани. В ведомстве потребовали от местной администрации ее убрать.

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Айрат Назипов