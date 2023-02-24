Российские войска за сутки уничтожили шесть складов с боеприпасами ВСУ

Фото: Минобороны России (архив)

За прошедшие сутки российские войска поразили шесть складов с боеприпасами украинской армии. Об этом рассказали в Минобороны России.

Один склад со снарядами ВС РФ поразили в районе Авдеевки в ДНР. Там же был уничтожен командный пункт. Еще один войска поразили на Херсонском направлении.

— Кроме того, в районах населенных пунктов Раздольное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Фото: Минобороны России

Неделю назад российские войска поразили семь складов с боеприпасами украинских войск. Четыре из них были поражены в Херсонской области.

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Айрат Назипов