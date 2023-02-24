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ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

10:22, 24.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Фото: t.me/vvgladkov

Четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров было выпущено украинскими войсками по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — заявили в представительстве в телеграм-канале.

Ранее при обстреле ВСУ Щебекинского округа Белгородской области погибла девушка. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мария Иванова
Происшествия

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