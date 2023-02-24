Из Белоруссии в Башкирию завезут зубров

Этой весной в Башкирию завезут 18 зубров для разведения, сейчас в Кугарчинском районе республики для них готовят вольеры. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Идею создать популяцию зубров в Башкортостане поддержали ученые — климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных», — написал он в своем телеграм-канале.



Животных привезут из Белоруссии в мае. Башкирская сторона договорилась об их доставке во время рабочего визита в Минск, речь шла о создании популяции зубров в Башкортостане.

По словам Радия Хабирова, проект прошел защиту в Минприроды России. При федеральном министерстве создана рабочая группа, которая займется интродукцией зубров в республике. «Ждём, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья», — уточнил глава Башкортостана.



Мария Иванова