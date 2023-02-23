Из Кукмора на передовую отправили пятую партию гуманитарной помощи — видео
Организация «Боевое братство» в Кукморе ежемесячно передает посылки военнослужащим в зону действия СВО. В этот раз из Кукмора отправили пятый рейс, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Помогать бойцам в зоне действия СВО начали в сентябре. В колонне — четыре грузовика с наборами инструментов, продуктов, одеждой. Здесь же — генераторы и обогревательные приборы.
Ко дню защитника Отечества жители Кукмора собрали и подарки, в том числе сладкие — мед и варенье. Подключились в том числе детсады и школы — дети направили солдатам письма.
Накануне из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарного груза весом 100 тонн.
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