Владимир Путин пообещал статус ветерана всем ополченцам Донбасса

Президент России Владимир Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. Он подчеркнул, что эти люди долгое время боролись за интересы своей Родины «чуть ли не в одиночку»:



— Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка, — приводит ТАСС его слова.

С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник специальной военной операции Роман Черемухин. Он отмечал, что знает множество ребят, которые с 2014 года воевали в рядах ополчения, добровольцами, были советниками, военнослужащими милиции Луганской и Донецкой народных республик. Они уволились из вооруженных сил по ранению до того, как республики вошли в состав РФ. Таким образом, сейчас они не попадают под действие закона о ветеранах. Президент поблагодарил Черемухина за то, что он обратил на это внимание. «Обязательно это поправим», — заключил он.

В начале февраля депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от оплаты за проезд по платным трассам. По словам депутата, ветераны — это категория граждан, которая, рискуя жизнью, проявила личное мужество с целью защиты интересов российского государства и общества. Для их поддержки предусмотрено множество льгот. Однако следует ввести меры и для проезда данной категории по платным трассам.



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Маргарита Головатенко