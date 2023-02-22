ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире на 89%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что заболеваемость COVID-19 в мире резко снизилась. За последние 28 дней было зарегистрировано 5,3 млн новых случаев COVID-19, что на 89% меньше, чем в предыдущем аналогичном периоде.

При этом смертность за последние 28 дней снизилась на 62%. С 23 января по 19 февраля от COVID-19 скончались 48 тысяч человек.

По состоянию на 22 февраля во всем мире было зарегистрировано более 757 млн подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 млн смертей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 22 февраля в Татарстане зарегистрировано 197 460 случаев COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 193 547 человек. Умерли за весь период 2 010 татарстанцев.

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Айрат Назипов