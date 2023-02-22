В Казани прошел концерт ко Дню защитника Отечества — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В преддверии Дня защитника Отечества в казанском парке Победы прошел праздничный концерт. На нем побывали корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

У руководителя штаба «Комитет семей воинов Отечества в РТ» Ангелины Галимовой муж отправился на спецоперацию. Она рассказала, что День защитника Отечества для нее не просто праздничная дата.

— Для меня этот день обрел особенный смысл. В то время, когда сейчас наши ребята там, я это всегда чувствую, очень близко принимаю. Держу за них кулачки. Молюсь, чтобы у них все получилось и они вернулись живыми, здоровыми и с победой, — отметила она.



На большой концерт пришли представители разных политических партий. Все они говорили о единстве.

— Нашим бойцам сейчас нелегко. Нам противостоит коллективный Запад. Но у наших бойцов есть дух и воля к победе, — сказал со сцены вернувшийся из зоны СВО депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

Концерт посетили порядка 4 тысяч казанцев и гостей города. Люди приходили с флагами, чтобы поддержать участников спецоперации. Всех гостей ждала полевая кухня с горячим чаем. Также горожане услышали выступления Салавата Фатхетдинова, Зайнап Фархетдиновой, Игната Изотова и других популярных исполнителей, а также творческих коллективов и вокальных ансамблей Казани.

На прошлой неделе Эдуард Шарафиев поделился с «Реальным временем» увиденным и пережитым в ходе спецоперации. Почитать его интервью можно в большом материале.



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Айрат Назипов