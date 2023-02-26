Казанский институт морского и речного флота закупит музыкальные инструменты стоимостью 804 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта закупит музыкальные инструменты на 804 тысячи рублей. Источником финансирования стали субсидии на выполнение государственного задания.

Согласно контракту, учебному заведению необходимо поставить 17 инструментов по пяти наименованиям. Среди них: пять труб, четыре альта, три тенора, два баритона, две колотушки для большого барабана и один комплект оркестровых тарелок.

Обязательным условием является то, что для каждого из поставляемых товаров должен быть кейс или чехол. Доставить все эти инструменты необходимо в течение 40 календарных дней с даты заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале месяца начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов рассказал, что для музыкальных школ города за 3 года по нацпроекту «Культура» закупили инструментов на 24,2 млн рублей.

По его словам, на эти средства были приобретены фортепиано для 18 учреждений, обновлены инструменты в детской музыкальной школе №4, а также полностью оснащен сводный детский симфоджаз-оркестр.

Кроме того, Абзалов отметил, что в прошлом году были дополнительно закуплены музыкальные инструменты еще на 10 млн рублей. Так, школы получили фортепиано, виолончели, гусли, аккордеон и домры. А для детской музыкальной школы №2 еще планируется приобрести клавесин.

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Максим Кокунин