Главное о коронавирусе на 22 февраля: симбиоз СOVID-19 и летучих мышей, скрытая волна заболеваемости в России

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 165,4 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Всего на 22 февраля в республике зафиксировано 197 460 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 193 547 человек, в том числе 173 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 66 пациентов.



По состоянию на 22 февраля в Татарстане проведено 8 539 376 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 695 исследований. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 165,4.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав России: ситуация с COVID-19 улучшается

За последние сутки в России выявили 13 954 случая коронавируса, выздоровели 15 408 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 203 942, а выздоровевших — до 21 542 609. Госпитализированы за сутки 1 800 человек. Умерли за сутки 34 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончался 395 901 человек.



Антитела к COVID-19 могут сохраняться больше, если человек переболел, а потом вакцинировался либо наоборот. Об этом заявил врач-эпидемиолог Анатолий Альтштейн. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что в этом случае «антитела будут защищать его в течение года». Также эксперт посоветовал ревакцинироваться каждые полгода, носить маски и по возможности не посещать людные места.

Ситуация с COVID-19 становится лучше, однако все будет зависеть от поведения самих людей, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, отвечая представителям СМИ на вопрос о статусе пандемии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России идет скрытая волна заболеваемости COVID-19 ввиду того, что люди с симптомами ОРВИ не проходят тестирование на наличие заболевания — это, в свою очередь, сказывается на официальной статистике. Об этом заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В беседе с URA.RU специалист напомнил, что подобная ситуация была в декабре, январе и феврале 2022 года. В заключение он выразил мнение, что в конце февраля в России будут зафиксированы пиковые значения заболеваемости COVID-19, а в дальнейшем статистика начнет снижаться.

Австралийский минздрав отправил фейковые сообщения о положительном тесте на COVID-19 более 60 тысячам жителей

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 674 295 035 раз, 6 864 348 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 168 537). На второй строчке — Индия (44 686 483), на третьей — Франция (39 800 890), на четвертой — Германия (38 043 874), на пятой — Бразилия (36 987 682).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 117 820). За ними следуют Бразилия (698 050), Индия (530 762), Россия (387 899, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 850).



За время пандемии сделано 13 314 363 063 инъекции вакцины против коронавируса.



С 1 марта путешественники из Китая, которые прибудут в Южную Корею, не будут проходить тестирование на COVID-19. Высокопоставленный сотрудник Центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности Республики Корея Ким Сон Хо также рассказал, что в стране помимо аэропорта в Инчхоне планируется открытие других аэропортов. Отмечается, что срок действия положения о прохождении тестирования до посадки в самолет продлили до 10 марта. При этом отмечается, что его могут отменить ввиду роста заболеваемости в КНР.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Австралии минздрав по ошибке отправил сообщения о положительном тесте на COVID-19 более 60 тысячам жителей. Сообщения с фейковой информацией о состоянии здоровья получили жители штата Новый Южный Уэльс. Выявили оплошность только на следующий день. По информации министерства, сейчас специалисты выясняют причины отправки этих сообщений.

Биологи из США и Европы вырастили стволовые клетки летучих мышей, которые могут заражаться «омикроном» и разносить аналоги возбудителя COVID-19 в дикой природе. К таким выводам пришли ученые. Так, профессор американской медицинской службы госпиталя Маунт-Синай (ISMMS) Адольфо Гарсия-Састре отметил, что самая необычная черта этих клеток заключается в их составляющей. Специалист объяснил, что внутри них есть крупные пузырьки, которые заполнены вирусами и коронавирусами. По словам эксперта, эти инфекции удивительным образом не мешают рукокрылым не только расти, но и размножаться. Ученый также отметил, что данный факт говорит «о симбиотическом характере» взаимодействий вирусов с клетками рукокрылых.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Антон Гаврилов