В Минкульте заявили, что никаких «черных списков» для библиотек — нет

В Министерстве культуры заявили, что не составляли никаких запрещенных авторов и произведений и не отправляли их в библиотеки. Об этом ведомство спросили «Известия», после распространившегося «черного списка» авторов, чьи книги библиотекам рекомендовали не выдавать читателям.



— Роскомнадзор не направлял в российские библиотеки такие списки авторов, — подчеркнули в ведомстве.

В Российской государственной библиотеке заявили, что никаких «подобных документов нам не поступало». У всех желающих по-прежнему остается возможность получить в читальном зале РГБ практически любую книгу, выходившую в обозримом прошлом в нашей стране

Несколько дней назад в Telegram-каналах появился пост, в котором автор утверждал, что в библиотеках якобы есть список «нежелательных» авторов, чьи книги не принимают от читателей. Однако, в официальных ведомствах информация не была подтверждена.

Осенью прошлого года Национальная библиотека Татарстана запустила telegram-бот, с помощью которого читатели смогут продлить книгу, узнать о ее наличии и получить ответы на интересующие вопросы.



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Илина Хакимова