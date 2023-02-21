В Москве горит отель «МКМ»

Фото: МЧС России (скриншот видео)

В центре Москвы загорелся отель «МКМ». Об этом сообщает МЧС России.

Всех людей эвакуировали из здания. По предварительным данным, загорелась комната на пятом этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Им удалось сбить открытое горение. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Сообщается, что из здания спасены порядка 50 человек, из них семь детей. Данных о погибших и пострадавших нет.

Отель «МКМ» построен в 1981 году. В прошлом году номерной фонд был обновлен. В здании — 16 этажей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов