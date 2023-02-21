Джо Байден: «США и Европа не планируют разрушить Россию»

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Европа якобы не стремятся к уничтожению России. Его слова приводит RT.

— США и Европа не планируют контролировать или разрушать Россию, Запад не планирует нападать на неё, — сказал он.

Помимо этого, американский лидер анонсировал новые санкции против России и предрек Украине «тяжелые» дни.

Фото: commons.wikimedia.org

Еще Джо Байден отметил, что спецоперация стала испытанием для США, Европы и НАТО. И выразил надежду, что Североатлантический альянс не «будет разделен и не устанет».



Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину систем ПВО, боевых самолетов, другой тяжелой техники, а также ядерного оружия. По словам главы государства, США и НАТО ускоренно разворачивали у границ России армейские базы и секретные биолаборатории, а также готовили киевский режим к большому конфликту.



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Айрат Назипов