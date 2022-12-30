Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года. Об этом он сказал на переговорах с китайским лидером по видеосвязи:

— В наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной 2023 года с государственным визитом в Москву, — сказал президент.

Также глава государства отметил, что приезд Си Цзиньпина стал бы главным событием года в двухсторонних отношениях стран. Кроме того, по словам Путина, этот визит продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам.

Фото: kremlin.ru (на фото — председатель КНР Си Цзиньпин)

Напомним, что 21 декабря с председателем КНР Си Цзиньпином встретился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На встрече стороны обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия, партнерства и конфликт на Украине.

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Айрат Назипов