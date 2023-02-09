РФС обязал «Рубин» выплатить долги агентам семи футболистов

Палата по разрешению споров обязала казанский «Рубин» выплатить задолженность агентам. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Решение было принято сразу по нескольким заявлениям посредников. Среди них: ИП Агеев Д.Н., Данилюк М.В. и Joint Industries Limited Partnership.

Указанные посредники представляли интересы сразу семи футболистов: Александра Ломовицкого, Виталия Лисаковича, Олега Шатова, Джордже Деспотовича, Хван Ин Бома, Карла Старфельта и Михаила Костюкова.

Фото: rubin-kazan.ru

— Применить к ООО «ФК «Рубин» (Казань) запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО «ФК «Рубин» (Казань) в случае исполнения обязательств перед аккредитованным РФС посредником ИП Агеевым Д.Н., установленных настоящим решением, — сказано в решении.

В последний раз «Рубину» запрещали регистрировать новых игроков в конце декабря прошлого года. Тогда с клуба потребовали погасить долги двум посредникам. В очередной раз это решение было принято в феврале этого года. В этом случае заявление подал игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев. Он требовал взыскать с футбольного клуба индивидуальную выплату в полном объеме.

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Айрат Назипов