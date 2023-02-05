Сенат Швейцарии выступил против реэкспорта оружия на Украину

Комитет по безопасности сената Швейцарии не поддержал предложенный комиссией ассамблеи закон, разрешающий реэкспорт оружия на Украину. Об этом говорится на сайте парламента.

Против данной инициативы выступили девять чиновников, поддержали проект трое, воздержавшихся нет.

— Она направлена на внесение поправок в статью 18 федерального закона о военном имуществе с целью аннулирования деклараций о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину связан с российско-украинской войной, — сообщается в документе.

Напомним, на этой неделе власти Швейцарии сообщили, что планируют пересмотреть свои отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии.

— Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке, — написано в отчете.

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Максим Кокунин