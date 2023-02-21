Салливан: Запад не представляет угрозы для России

Запад не представляет военной угрозы для России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

— Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Запад готовил порабощенную Украину к большому противостоянию и сегодня признается в этом публично. Подробнее о деталях выступления российского лидера читайте в специальном материале «Реального времени».

В ноябре 2022 года Салливан заявил, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне. При этом политик подчеркнул, что США на намерены раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их.

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Антон Гаврилов