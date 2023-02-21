Новости общества

18:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Салливан: Запад не представляет угрозы для России

17:53, 21.02.2023
Салливан: Запад не представляет угрозы для России
Фото: flickr.com

Запад не представляет военной угрозы для России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

— Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Запад готовил порабощенную Украину к большому противостоянию и сегодня признается в этом публично. Подробнее о деталях выступления российского лидера читайте в специальном материале «Реального времени».

В ноябре 2022 года Салливан заявил, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне. При этом политик подчеркнул, что США на намерены раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также