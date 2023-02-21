Президент России: стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи

Экономический спад в России в 2022 году зафиксировали только во втором квартале, обратил внимание президент страны Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. По его словам, внутренняя экономика преодолела все риски.



— Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи, — заявил глава государства. Он обратил внимание, что Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики — есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина