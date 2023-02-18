Страны G7 выступили за усиление санкционного давления на Россию

Главы внешнеполитических ведомств стран группы семи (G7) договорились сохранить и усилить введенные из-за ситуации вокруг Украины, санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное японским МИД.

— Участники встречи условились сохранять и усиливать санкции против России, а также договорились призывать третьи страны к прекращению оказания помощи России, — сказано в документе.

Фото: pixabay.com

Также в документе отмечается, что участники встречи затронули тему ядерной риторики. В частности, в нем сказано, что собравшиеся высказали свое отрицательное отношение к ее применению, в большей степени сделав акцент на Россию в этом аспекте.

Помимо этого, политики договорились о том, чтобы продолжать поддерживать Украину. Также они «выступили против односторонних попыток изменения статуса-кво в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью силы или принуждения».

Сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, за два месяца до начала спецоперации. В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции она также призвала увеличить поставки оружия и боеприпасов Украине. Для реализации этой цели глава ЕК предложила мобилизовать европейскую промышленность.





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Антон Гаврилов