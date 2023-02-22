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Роскомнадзор анонсировал запуск системы по выявлению угроз в интернете

01:35, 22.02.2023
Роскомнадзор анонсировал запуск системы по выявлению угроз в интернете
Фото: pixabay.com

В этом году Роскомнадзор запустит систему «Вепрь», цель которой будет заключаться в выявлении угроз, гуляющих по интернету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

— Разработка информационной системы «Вепрь» ведется с 2022 года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, — рассказали в пресс-службе.

Там же сообщили, что запуск системы запланирован на вторую половину нынешнего года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо этого, в ГРЧЦ отметили, что «Вепрь», как и автоматизированная система «Окулус», входят в единую систему мониторинга информационного пространства.

13 февраля сообщалось, что в России заработала система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Также отмечалось, что новая система уже полноценно справляется с выполнением возложенных на нее задач, а также выявляет нарушения законодательства в видеоматериалах и изображениях.

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Антон Гаврилов
Общество

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