В тестовую версию Windows 11 могут добавить обновленные «проводник» и «галерею»

В Windows 11 в скором времени могут появиться обновленная «галерея» и новый «проводник». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал Tom's Hardware.

По информации источника, определенные новшества присутствуют в версии Windows 11 (сборка 25300), предназначенной для разработчиков. Так, по информации портала, галерея изображений получила более современный дизайн, а также поиск по различным параметрам. Пользователи смогут обнаружить его в самом окне программы.

Фото: ru.wikipedia.org

Обновление системы обнаружил разработчик Albacore. По словам специалиста, структура новой галереи базируется на расширяемом языке разметки XAML, что достигается благодаря включению нового проводника на основе WASDK.

— Не такая яркая, как Phodeo, но я бы сказал, что попытка засчитана, — отметил эксперт.

30 января стало известно, что компания Microsoft запустила принудительное обновление операционной системы Windows 11 с версии 21H2 до актуальной 22H2. Отмечалось, что планы о предстоящем обновлении компания анонсировала за 4 дня до этого.



Также напомним, что Microsoft с 10 января завершила поддержку операционной системы Windows 8.1.

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Антон Гаврилов