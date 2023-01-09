Microsoft с 10 января завершит поддержку Windows 8.1

Корпорация Microsoft с 10 января завершит поддержку операционной системы Windows 8.1, говорится на сайте компании.

— Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться, — сказано в сообщении.

Кроме того, в Microsoft подчеркнули, что компания не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для этой версии ОС. Как уточняется в пресс-релизе:

— Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, также сегодня сообщалось, что Microsoft 10 января выпустит последнее обновление для системы Windows 7 и Windows 8.1. Нововведение будет заключаться в патче безопасности для обеих систем.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин