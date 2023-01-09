Microsoft с 10 января завершит поддержку Windows 8.1
Корпорация Microsoft с 10 января завершит поддержку операционной системы Windows 8.1, говорится на сайте компании.
— Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться, — сказано в сообщении.
Кроме того, в Microsoft подчеркнули, что компания не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для этой версии ОС. Как уточняется в пресс-релизе:
— Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию.
Напомним, также сегодня сообщалось, что Microsoft 10 января выпустит последнее обновление для системы Windows 7 и Windows 8.1. Нововведение будет заключаться в патче безопасности для обеих систем.
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