Главное о коронавирусе на 21 февраля: выявление COVID-19 по слезам, универсальный препарат от «омикрона»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19. Всего на 21 февраля в республике зафиксировано 197 313 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 193 374 человека, в том числе 166 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 44 пациентоа.

Вирусолог Николай Малышев: в 2024 году COVID-19 станет сезонной болезнью

За последние сутки в России выявили 11 277 случаев коронавируса, выздоровели 13 994 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 189 988, а выздоровевших — до 21 527 201. Госпитализированы за сутки 1830 человек. Умерли за сутки 38 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 867 человек.



В Калужской области по сравнению с первой неделей февраля рост заболеваемости COVID-19 превысил 40%. По информации министерства здравоохранения региона, за последние две недели вирусом заразились более 540 человек. В ведомстве также подчеркнули, что с начала года госпитализировали 242 человека, а на лечении сейчас находятся 64 пациента.

Рост заболеваемости коронавирусом специалисты зафиксировали и в Омской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, здесь в период с 13 по 19 февраля данный показатель вырос на 45% по сравнению с показателями предыдущей недели. Больше всего заражений зафиксировано в Тарском, Калачинском, Омском районах и городе Омске. В ведомстве также рассказали, что за данный период COVID-19 заразились 1 125 человек.

В пик пандемии COVID-19 с 2020 по 2021 год в России снизился рост количества опен-спейсов. В процентном соотношении данный показатель упал с 63% до 12%. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования портала «Авито Недвижимость», в данный период выросло количество офисов со смешанной планировкой — с 19% до 63%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Коронавирус может стать сезонным заболеванием. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По словам эксперта, COVID-19 можно будет признать сезонным заболеванием, «если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придет к нам в сентябре — октябре».

Как заявил экс главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев, коронавирус станет сезонной болезнью в 2024 году. В беседе с URA.RU специалист выразил мнение, что нынешний год «можно засчитать за коронавирусный, а в следующем инфекция станет сезонной». По словам вирусолога, COVID-19 может попасть в категорию сезонных заболеваний в случае, если мир столкнется с еще несколькими волнами коронавируса.

В Нидерландах считают, что КНР после снятия ограничений, связанных c COVID-19, будет закупать больше СПГ

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 мск заразились 674 130 143 раза, 6 863 640 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 124 655). На второй строчке — Индия (44 686 358), на третьей — Франция (39 795 116), на четвертой — Германия (38 018 111), на пятой — Бразилия (36 987 682).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 117 564). За ними следуют Бразилия (698 050), Индия (530 761), Россия (387 861, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 839).



За время пандемии сделано 13 307 987 697 инъекций вакцины против коронавируса.



Биологи международного Биофизического общества создали лекарство, способное подавлять все варианты штамма COVID-19 «омикрон». Как сообщает американский журнал PNAS, разработка получила кодовое название longHR2_42. Отмечается, что при создании вещества специалисты особое внимание уделяли S-белку оболочки коронавируса. По словам профессора Стэндфордского университета Акселя Брунгера, ученые «синтезировали аналог короткой молекулы, который проникает внутрь S-белка и мешает вирусу заражать клетки». Специалисты выразили уверенность, что созданное лекарство сможет подавлять размножение патогена в организме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава управления по делам потребителей и рынков Нидерландов Мартейн Снуп не исключил, что следующей зимой голландские хозяйства и бизнес могут столкнуться с нехваткой газа. Как сообщает газета The Telegraph, он также выразил уверенность в том, что голубое топливо больше не будет дешевым. Также Снуп отметил, что Нидерланды учитывают тот факт, что «газ больше не будет поступать из России, а также с Гронингенского месторождения. Однако в то же время он отметил тот момент, что КНР снимает ограничения, введенные с целью противодействия коронавирусу, и в скором времени начнет покупать большие объемы СПГ (сжиженный природный газ), которые Нидерланды хотят импортировать на свой рынок.

Специалисты из университета Сан-Паулу в Бразилии научились обнаруживать COVID-19 по образцам слез. Как сообщает газета Journal of Clinical Medicine, ученые протестировали новый метод на 61 пациенте, госпитализированном с коронавирусом. В своей работе эксперты опирались на тестирование с помощью ПЦР-теста и тест Ширмера. Слезы были проанализированы у 33 пациентов с положительным тестом на коронавирус, а также у 14 из 28 людей с отрицательным тестом. По итогу выяснилось, что ни у одного из пациентов, у которых был отрицательный результат на вирус в ПЦР-исследовании, не было положительного результата в образцах слез.

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Антон Гаврилов