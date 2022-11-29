В Сабинском районе Татарстана рабочего затянуло в транспортер на производстве льноволокна

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человек) после гибели 57-летнего рабочего в деревне Илебер Сабинского района на производственной площадке ООО «Лен». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина работал оператором на ленте по производству льноволокна. Он поднялся по лестнице к устройству и по неустановленной причине был затянут в пространство между роликом и лентой транспортера. В результате полученных травм он скончался на месте.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера сообщалось, что на участке строящейся автодороги М-12 у деревни Гребени в Татарстане 27 ноября погиб рабочий. По версии следствия, 65-летний экскаваторщик по неосторожности привел в действие ковш экскаватора, ударив им 54-летнего рабочего, который в этот момент проводил заправочные работы.

В этом же месяце в Набережных Челнах на строительной площадке жилого дома погиб 56-летний рабочий. На нем не было страховочного пояса, и в какой-то момент он упал с четвертого этажа, потеряв равновесие.

Кроме того, в тот же день на Первомайской дамбе в Тукаевском районе Татарстана 41-летний монтажник «СпецРегионСтроя» получил смертельную травму, когда на него упала металлическая труба. Он скончался в карете скорой помощи.



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Максим Кокунин