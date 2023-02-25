«Мы увидели прирост концептуальных заведений»: Казань стала первой по развитию инфраструктуры общепита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рейтинге по развитию инфраструктуры общественного питания среди мегаполисов России Казань заняла первое место. При этом, столица Татарстана продемонстрировала результаты, значительно превышающие показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Оценивали города по насыщенности ресторанами, кафе и барами аналитики компании Marketing Logic. Подробнее — в материале «Реального времени».

На 3 позиции выше Петербурга, на 10 — Москвы

Оценивался рейтинг из количества ресторанов, кафе, баров и точек быстрого питания на 10 тысяч жителей. После — рассчитывалось среднее значение, по которому и определялся победитель. В списке присутствует 15 городов-мегаполисов.

12,4 точек — среднее значение насчитанных в Казани заведений общепита. Чуть меньше — в Воронеже, который занял второе место в рейтинге. Тройку лидеров замкнула Пермь, в ней зарегистрировано 10,1 заведений. Санкт-Петербург (9,8) занял 4 место, а Москва (8,5) расположилась лишь во второй половине списка на 11 месте.

Кафе столица Татарстана насыщенна ощутимо больше других участников исследования — их здесь 20,7 на 10 тысяч жителей. В Воронеже их насчитывается 15, а в Перми — 16,8. Санкт Петербург и Москва показали результаты еще ниже — 14,1 и 13,1 соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следующим критерием в исследовании стали рестораны. Их в Казани также насчитывается значительно больше, а именно — 12,7. У второго места заведений меньше на 5,3, у третьего — на 4,2. В Санкт-Петербурге, при этом, 12,5 ресторанов, а в Москве — 10,5.

Что касается точек быстрого питания, то безусловным лидером стал Воронеж — здесь зарегистрировано 14,9 таких заведений на 10 тысяч человек. В Перми и Казани их сильно меньше — 9,2 и 8,6 соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге еще меньше — 6,7 и 5,5.

По количеству баров и пабов столица Татарстана также занимает первое место (7,5 заведений). На втором месте по этому критерию расположился Санкт-Петербург (7). В Воронеже насчиталось 5,9 баров, в Перми — 5,8, а в Москве всего 3,8.

«Рестораторы сделали большой рывок»

Как в беседе с корреспондентом «Реального времени» объяснила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова, на такой результат повлияли решения, предпринятые в последние 2 года. За это время город вырос на рынке общепита.

— Мы за последних 2 года увидели прирост именно концептуальных заведений, которые создаются исходя из потребностей гостей, которые искушенные, уже много чего видели и много где были. Заведения удовлетворяют абсолютно разные запросы, потому что открываются разноплановые современные концепции для разных сегментов целевой аудитории. За прошлый год рестораторы сделали большой рывок, показав, что потенциал намного шире, и мы готовы продолжать использовать его дальше, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако, по ее словам, помимо развития гастрономии в Казани, имеет место быть и очевидное преимущество перед Москвой: численность населения.

— Здесь, скорее всего, связь с количеством проживающих. Если брать Москву, то, конечно же, их инфраструктура, на мой взгляд, выше. У нас численность населения ниже, заведений более 5000 , исходя из этого мы стали лидером в этом рейтинге, — ответила исполнительный директор Ассоциации на соответствующий вопрос.

При этом, по ее словам, растет в Казани не только количество заведений, но и качество самой кухни. Различные мероприятия, нацеленные на повышение квалификации поваров, поспособствовали образованию пула амбициозных шефов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это для нас мотиватор. Круто, что мы попали в рейтинг, и понимаем к чему стремиться. Нам есть чем удивлять гостей, — подчеркнула собеседница издания, — Соответственно, это драйвер развития, как новая точка роста для нас. Если сравнить с состоянием отрасли пять лет назад, то инфраструктура претерпела положительные изменения, и, наверное, каждый может сказать, и жители, и гости, что у нас создаются качественные хорошие проекты, и в направлении сервиса и в качестве питания.

Шарафутдинова также добавила, что вслед за Казанью уровень общепита поднимается и в других городах Татарстана. Это касается, например, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги.

— Главная задача для нас — не снижать планку, прирастать качеством и радовать своих посетителей, — заключила она.

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Елизавета Пуншева