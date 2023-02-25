«Мы увидели прирост концептуальных заведений»: Казань стала первой по развитию инфраструктуры общепита
В рейтинге по развитию инфраструктуры общественного питания среди мегаполисов России Казань заняла первое место. При этом, столица Татарстана продемонстрировала результаты, значительно превышающие показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Оценивали города по насыщенности ресторанами, кафе и барами аналитики компании Marketing Logic. Подробнее — в материале «Реального времени».
На 3 позиции выше Петербурга, на 10 — Москвы
Оценивался рейтинг из количества ресторанов, кафе, баров и точек быстрого питания на 10 тысяч жителей. После — рассчитывалось среднее значение, по которому и определялся победитель. В списке присутствует 15 городов-мегаполисов.
12,4 точек — среднее значение насчитанных в Казани заведений общепита. Чуть меньше — в Воронеже, который занял второе место в рейтинге. Тройку лидеров замкнула Пермь, в ней зарегистрировано 10,1 заведений. Санкт-Петербург (9,8) занял 4 место, а Москва (8,5) расположилась лишь во второй половине списка на 11 месте.
Кафе столица Татарстана насыщенна ощутимо больше других участников исследования — их здесь 20,7 на 10 тысяч жителей. В Воронеже их насчитывается 15, а в Перми — 16,8. Санкт Петербург и Москва показали результаты еще ниже — 14,1 и 13,1 соответственно.
Следующим критерием в исследовании стали рестораны. Их в Казани также насчитывается значительно больше, а именно — 12,7. У второго места заведений меньше на 5,3, у третьего — на 4,2. В Санкт-Петербурге, при этом, 12,5 ресторанов, а в Москве — 10,5.
Что касается точек быстрого питания, то безусловным лидером стал Воронеж — здесь зарегистрировано 14,9 таких заведений на 10 тысяч человек. В Перми и Казани их сильно меньше — 9,2 и 8,6 соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге еще меньше — 6,7 и 5,5.
По количеству баров и пабов столица Татарстана также занимает первое место (7,5 заведений). На втором месте по этому критерию расположился Санкт-Петербург (7). В Воронеже насчиталось 5,9 баров, в Перми — 5,8, а в Москве всего 3,8.
«Рестораторы сделали большой рывок»
Как в беседе с корреспондентом «Реального времени» объяснила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова, на такой результат повлияли решения, предпринятые в последние 2 года. За это время город вырос на рынке общепита.
Однако, по ее словам, помимо развития гастрономии в Казани, имеет место быть и очевидное преимущество перед Москвой: численность населения.
— Здесь, скорее всего, связь с количеством проживающих. Если брать Москву, то, конечно же, их инфраструктура, на мой взгляд, выше. У нас численность населения ниже, заведений более 5000 , исходя из этого мы стали лидером в этом рейтинге, — ответила исполнительный директор Ассоциации на соответствующий вопрос.
При этом, по ее словам, растет в Казани не только количество заведений, но и качество самой кухни. Различные мероприятия, нацеленные на повышение квалификации поваров, поспособствовали образованию пула амбициозных шефов.
— Это для нас мотиватор. Круто, что мы попали в рейтинг, и понимаем к чему стремиться. Нам есть чем удивлять гостей, — подчеркнула собеседница издания, — Соответственно, это драйвер развития, как новая точка роста для нас. Если сравнить с состоянием отрасли пять лет назад, то инфраструктура претерпела положительные изменения, и, наверное, каждый может сказать, и жители, и гости, что у нас создаются качественные хорошие проекты, и в направлении сервиса и в качестве питания.
Шарафутдинова также добавила, что вслед за Казанью уровень общепита поднимается и в других городах Татарстана. Это касается, например, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги.
— Главная задача для нас — не снижать планку, прирастать качеством и радовать своих посетителей, — заключила она.
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