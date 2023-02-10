Физическую часть ряда дисциплин фиджитал-игр могут заменить на другую активность

Фото: realnoevremya.ru/кадр трансляции

В фиджитал-играх планируют заменить лазертаг на другую физическую активность, это коснется дисциплин Dota 2 и Speedrun, сообщил в пятницу руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров при подведении итогов третьих игр в Казани.



— Будет другая дисциплина, появится она либо на следующих тестовых соревнованиях, либо через одни. Наверно, мы идем в сторону полосы препятствий: «Русский ниндзя», «Салочки», «Гонка героев», — приводит его слова ТАСС.

Заключительные матчи турнира по Warface и лазертаг в рамках фиджитал-игр в Казани — главного киберспортивного события в России зимой 2023 года. Сегодня прошли сразу две игры — битва за третье место между командами Awinaw и MementoMori, а также принципиальный финал, в котором встретятся Repulse и Winstrike. Смотрите прямую трансляцию игр в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.



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Маргарита Головатенко