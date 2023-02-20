Казанцы рассказали, сколько денег собираются потратить на подарки к 23 Февраля

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

На покупки подарков в честь 23 Февраля казанцы готовы потратить в среднем 3300 рублей. В прошлом году на траты ввиду покупок презентов жители столицы Татарстана готовы были потратить 3000 рублей. В 2021-м на подарки к празднику казанцы выделяли 2600 рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики выяснили, что каждая четвертая россиянка (24%) готова подарить подарки по случаю этой даты своему мужу. Еще 14% опрошенных признались, что поздравят в этот день своего отца, 10% — сыновей. Подарки родным и близким покупают 7% женщин, своим возлюбленным презенты дарят в этот день лишь 4% опрошенных. 3% респондентов признались, что думают о том, что подарить братьям и коллегам, 2% — друзьям, дедушкам — 1%.

Фото: pixabay.com

18 февраля сообщалось, что по сравнению с прошлым годом работодатели будут реже дарить подарки и проводить корпоративы на 23 Февраля и 8 Марта. Премий будет столько же, сколько и в 2022-м. Кроме того, выяснилось, что премии, приуроченные к 23 Февраля, выплачивают 14% российских компаний. В Казани премировать сотрудников будут 12%.



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Антон Гаврилов