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В Казани началось проектирование культурного центра по проспекту Победы

10:25, 13.02.2023
В Казани началось проектирование культурного центра по проспекту Победы
Фото: скриншот трансляции

В Казани на проспекте Победы появится новый многофункциональный культурный центр. Его проектирование уже стартовало, сообщил на «деловом понедельнике» глава Советского района города Роман Фатхутдинов.

— Дети и взрослые микрорайонов Азино давно мечтали о месте, где каждый может найти себе занятие по душе, — рассказал он.

Год назад казанские власти рассказали, что за шесть лет в столице Татарстана капитально отремонтировали все муниципальные дома культуры. В поселках построили восемь культурных учреждений. Тогда же они указали, что в Азино требуется свой досуговый центр.

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Татьяна Демина
ОбществоКультураИнфраструктураВласть Татарстан

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