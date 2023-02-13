В Казани началось проектирование культурного центра по проспекту Победы

Фото: скриншот трансляции

В Казани на проспекте Победы появится новый многофункциональный культурный центр. Его проектирование уже стартовало, сообщил на «деловом понедельнике» глава Советского района города Роман Фатхутдинов.

— Дети и взрослые микрорайонов Азино давно мечтали о месте, где каждый может найти себе занятие по душе, — рассказал он.

Год назад казанские власти рассказали, что за шесть лет в столице Татарстана капитально отремонтировали все муниципальные дома культуры. В поселках построили восемь культурных учреждений. Тогда же они указали, что в Азино требуется свой досуговый центр.



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Татьяна Демина