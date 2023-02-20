В Казахстане выявили схему серого импорта зерна из России

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана обнаружило схему серого импорта зерна из России, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.



Зерно в период 2021—2022 годов экспортировало одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО). Отгрузки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Всего удалось поставить 8,3 тыс. тонн зерна на более чем 1 млрд тенге ($2,2 млн).

Компания использовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств, которые якобы подтверждали казахстанское происхождение зерна. Это позволило уклониться от транзитного тарифа и причинило ущерб ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» на сумму почти 150 млн тенге ($337 тыс.). Сейчас продолжается досудебное расследование по этому делу.

СМИ сообщили, что Россия и Турция могут в ближайшее время обсудить зерновую сделку.



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Маргарита Головатенко