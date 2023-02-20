Россия и Турция могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время

Россия и Турция могут в ближайшее время обсудить зерновую сделку на высшем уровне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



Собеседник агентства отметил, что между лидерами стран установлены доверительные отношения, а тема зерновой сделки всегда в повестке лидеров:

— Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учетом того, что в процессе новая составляющая, — рассказал он.

Что касается даты переговоров, источник сообщил, что не располагает точными данными.

Фото: pxhere.com

Зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Маргарита Головатенко