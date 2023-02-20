Россия и Турция могут обсудить зерновую сделку в ближайшее время
Россия и Турция могут в ближайшее время обсудить зерновую сделку на высшем уровне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что между лидерами стран установлены доверительные отношения, а тема зерновой сделки всегда в повестке лидеров:
— Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учетом того, что в процессе новая составляющая, — рассказал он.
Что касается даты переговоров, источник сообщил, что не располагает точными данными.
Зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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