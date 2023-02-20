Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о полицейской фальсификации
В Бугульму для повторного рассмотрения будет направлено дело двух полицейских Лениногорска — оперативника и следователя. Верховный суд РТ признал незаконным вынесенный им приговор, однако посчитал нужным продлить срок ареста на 3 месяца, выяснило «Реальное время».
14 сентября 2022 года Бугульминский горсуд наказал следователя полиции Евгения Осипова 3 годами колонии общего режима, а оперативника Ришата Ахметова — 2 годами и 2 месяцами колонии-поселения. Оба были признаны виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. При этом горсуд установил вину следователя в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а опера по этому эпизоду оправдал. В прениях гособвинитель запрашивал для обоих по 15 лет колонии, считая виновными во всех этих преступлениях, причем с тяжкими последствиями — таковых горсудья не усмотрел.
Напомним, по версии СК и прокуратуры, в 2019 году в уголовном деле Александра Косаева по краже мобильника незаконно появился дополнительный эпизод с покушением на мошенничество — мужчине предложили в обмен на доставку наркотиков, сигарет и спиртного признаться и в этом преступлении 2017 года. Обещали, что дело прекратят за сроком давности. А речь шла о взломе странички жительницы Лениногорска в «Одноклассниках» и отправке сообщения ее подруге о необходимости срочного перевода 10 тысяч рублей. Подруга делать этого не стала, но в полицию сообщила о случившемся.
Косарев, как считает сторона обвинения, сначала согласился взять вину на себя, и в материалах его дела вместо банковской карты неустановленного преступника «появился» номер счета «сознательного» фигуранта. Фальсификация вскрылась на процессе в Лениногорском суде, когда обвиняемый отказался от явки с повинной, а свидетельница предъявила суду оригинал сообщения от неизвестного совсем с другим номером банковского счета. В итоге прокуратура в суде отказалась от части обвинений против ранее судимого фигуранта, суд направил частное постановление в адрес следствия, и двое работавших по делу силовиков отправились на скамью подсудимых.
Вину оба не признавали. В своих жалобах Верховному суду РТ осужденные и их адвокаты просили о вынесении оправдательного приговора. Представитель прокуратуры оспаривал мягкую квалификацию и предлагал более суровое наказание. А вот потерпевший указывал на отсутствие доказательств виновности... Осипова.
Изучив все доводы и материалы дела, апелляционная коллегия отменила приговор. И обосновала это решение тем, что задолго до удаления в совещательную комнату председательствующий по делу судья фактически занял обвинительную позицию и высказал свое мнение о виновности подсудимых, когда при продлении домашнего ареста фигурантам указал, что имеются конкретные фактические данные их причастности к инкриминируемым преступлениям. Кроме того, Верховный суд РТ посчитал, что при переквалификации действий осужденных судья не мотивировал это решение по каждой из статей.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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